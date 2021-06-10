Якою була справжня роль Віктора Медведчука у процесі обміну полоненими – сьогодні у ток-шоу "Право на владу"

У четвер, 10 червня, о 21:45 на телеглядачів "1+1" чекає новий випуск суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу".

У прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу" 10 червня обговорять блокування звільнення полонених та обмін під телекамери заради власного піару та піару тодішнього президента Петра Порошенка. Якою була справжня роль Віктора Медведчука в процесі обміну полоненими, дала зрозуміти фінальна частина аудіозаписів розмов, які нібито вів Медведчук, оприлюднена журналістами-розслідувачами BIHUS.info.

Ведуча ток-шоу Наталія Мосейчук під час ефіру подискутує про те, як багатьох шокував цинізм і Медведчука, і того, хто його таємно уповноважив вести такі переговори.

Експерти і політики також спробують відповісти на запитання, якою була ціна звільнень та які факти досі замовчувались тими, хто був наближений до процесу обміну. Кому насправді допомагав Медведчук та скільки обмінів могли зірватись через його втручання.

У програмі візьмуть участь:

радник керівника Офісу президента Олексій Арестович,

заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко,

радник міністра внутрішніх справ Євген Терехов,

співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко,

голова ГО "Група «Патріот" Олег Котенко,

куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник,

заступник секретаря РНБО (2019-2020) Сергій Кривонос,

ветеран АТО, колишній військовополонений Іван Дєєв,

правник Геннадій Друзенко,

депутатка Верховної ради восьмого скликання Тетяна Ричкова,

адвокат, блогер з Росії Марк Фейгін.

Новий випуск ток-шоу "Право на владу" дивіться вже сьогодні, 10 червня, на телеканалі "1+1" о 21:45, а, також, в онлайн-трансляції на сторінках ТСН у Facebook і YouTube.

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