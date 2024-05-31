Якою зброєю США дозволили бити вглиб Росії: у WSJ з'ясували

Сполучені Штати Америки дозволили Україні завдавати ударів по Росії використовуючи американську зброю, однак не всю.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Нова політика США дозволить українським силам використовувати артилерію і запускати ракети малої дальності з пускових установок HIMARS проти командних пунктів, складів зброї та інших об'єктів на російській території, які використовуються російськими військами для здійснення нападу на Харків на північному сході України.

Але ця політика не дає Україні дозволу на використання ракет класу "земля-земля" більшої дальності ATACMS на території Росії.

За даними видання, вузька географічна сфера застосування є спробою адміністрації американського президента Джо Байдена допомогти Україні краще захиститися від триваючого наступу Росії, водночас обмеживши ризик переростання конфлікту в Україні у пряме зіткнення між Вашингтоном і Москвою.

"Нещодавно президент (США - ред.) доручив своїй команді забезпечити можливість використання наданої США зброї для протидії вогню в Харківській області, щоб Україна могла завдати удару російським військам, які атакують їх або готуються напасти на них. Наша політика щодо заборони використання ATACMS або дальніх ударів усередині Росії не змінилася", — заявив анонімний американський чиновник.

Озброєння, яке США дозволять використовувати українцям у Харківській області, включає керовані реактивні системи залпового вогню, високомобільні артилерійські ракетні системи (Himars) і артилерійські системи, повідомили представники США.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив, що президент Джо Байден надав дозвіл для України бити американською зброєю по військових об’єктах на території РФ.

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