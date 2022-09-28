Якщо Альянс не реагуватиме на війну в Україні, підірве власну безпеку - генсек НАТО

Якщо НАТО не реагуватиме на російську агресію в Україні, Альянс тим самим підірве власну безпеку.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, - пише Укрінформ.

«Ми поділяємо спільне сусідство, а також спільні загрози та виклики. Те, що ми бачимо в Україні, яка є сусідом як для НАТО, так і для ЄС, має значення для всіх нас. Я нещодавно говорив з президентом Зеленським, і я ще раз сказав йому, що союзники по НАТО, Європа, Північна Америка, наші партнери – ми стоїмо поряд у солідарності з ним. Ми захоплюємося мужністю народу України та її Збройних Сил, яку вони демонструють», - зауважив він.

Посадовець підкреслив, що те, те, що зараз відбувається в Україні – це жорстока агресивна війна з боку Росії, це грубе порушення міжнародного права, це абсолютно безпідставне вторгнення РФ на територію країни-сусіда.

«Я говорю це ще раз, тому що важливо розуміти – якщо ми не будемо реагувати на цю жорстоку війну, - тоді ми підірвемо не лише безпеку України, але також нашу власну безпеку. Тоді президент путін та інші тоталітарні лідери дійдуть висновку, що використанням військової сили та шляхом порушення міжнародного права вони можуть отримати все, чого хочуть. Це було б погано для України, але це також було б погано і для нас. Саме тому ми нарощуємо спільну допомогу Україні протягом цих місяців», - підкреслив Генеральний секретар НАТО.

НАТО і ЄС послідовно йдуть шляхом зближення, що є не дивним, оскільки вони мають багато спільних членів.

«Коли Фінляндія приєднається до НАТО, 96 відсотків людей, що проживають в Європейському Союзі, в європейських країнах, будуть знаходитися під захистом НАТО. Тож ми дійсно маємо багато спільного», - резюмував Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, Столтенберг закликав країни НАТО терміново поповнити запаси зброї, щоб підтримувати Україну.

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