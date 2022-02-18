Якщо дозволить "старший брат": Лукашенко заявив, що його "вічне президентство" залежить від думки Путіна

Лукашенко звинуватив Захід в "атаці" Білорусі.
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко коментуючи імовірність свого "вічного президентства", назвав президента РФ Володимира Путіна "старшим братом" і заявив, що буде радитися з ним щодо цього питання.
Таку заяву він зробив за підсумками переговорів із Путіним у Кремлі 18 лютого.
"Зараз ми зі старшим братом порадимося та вирішимо. Не хвилюйтеся, все буде нормально", - заявив Лукашенко, маючи на увазі Путіна під "старшим братом".
Лукашенко додав, що буде керувати країною, доки Захід "не припинить "атакувати" Білорусь".
"Сили зламати Білорусі - нікчемні. Нічого у них не вийде. І до білоруського народу — що у нас там диктатура, що ми там якогось нахиляємо, тиснемо, труїмо — це жодного стосунку не має. Це казка. Ми просто адекватно реагуємо на тих, кого вони (західні країни – Ред.) підштовхують до державного перевороту у Білорусі", – сказав Лукашенко.
Раніше Олександр Лукашенко заявив, що готовий разом з Росією визнати "ДНР" і "ЛНР" і що це буде спільне з Путіним рішення.
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