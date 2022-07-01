"Якщо хочуть зберегти свою незалежність": Лукашенко закликав пострадянські країни "об'єднатися"

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що країни колишнього СРСР мають "зблизитися" з Білоруссю та Росією.

В іншому випадку, за словами Лукашенка, ці країни ризикують втратити свій суверенітет та незалежність, а то й узагалі зникнути.

Про це йдеться у зверненні білоруського диктатора до учасників пленарного засідання IX Форуму регіонів Білорусі та Росії, що відбувається у Гродно, інформує "Белта".

"Сьогодні країни пострадянського простору мають бути щиро зацікавлені у зближенні із Союзною державою, якщо, звісно, вони хочуть зберегти свої суверенітет та незалежність. Ми переконалися, що лише спільно можна протистояти глобальним викликам. Ті, хто зараз ще сумнівається, повинні розуміти: без якнайшвидшого єднання та згуртування, зміцнення міждержавних зв'язків і просто нормальних людських відносин нас завтра може не бути", - сказав Лукашенко.

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