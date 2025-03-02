"Якщо хтось грається у Третю світову війну, то його звати Путін": Макрон підтримав Зеленського

"Є агресор — це Росія, є народ, на якого напали, — це Україна" — зауважив Макрон.

Президент Франції Еммануель Макрон 2 березня 2025 року заявив, що "якщо хтось грається у Третю світову війну, то це Володимир Путін", а не український президент Володимир Зеленський, у чому його звинуватив американський президент Дональд Трамп.

Про це пише BFMTV.

"Якщо є хоч одна людина, про яку ми всі чули, як погрожує нам ядерною зброєю, яка грається в Третю світову війну, нам не варто шукати її в Києві. Нам краще шукати в Москві", – додав він.

"Ми всі зобов’язані дуже поважати український народ і президента Зеленського", — сказав глава французької держави.

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Раніше перед журналістами в Порту (Португалія), де він завершував державний візит, Еммануель Макрон заявив: "Є агресор — це Росія, є народ, на якого напали, — це Україна".

"Я вважаю, що ми все правильно допомагали Україні і вводили санкції проти Росії (на початку війни, – ред.) три роки тому і продовжували це робити. Ми повинні подякувати всім, хто допоміг, і ми повинні поважати тих, хто бореться з самого початку, тому що вони борються за свою гідність, свою незалежність, за своїх дітей і за безпеку Європи", – продовжив Еммануель Макрон.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Білому домі посперечався з американським лідером Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом. Дональд Трамп заявив Володимиру Зеленському, що той виявляє неповагу до США.

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