Якщо ми не зупинимо спрагу Путіна до влади, він не обмежиться лише Україною - Байден 

Президент США Джо Байден звернувся до американської нації щодо допомоги Україні та Ізраїлю у війні.

Глава американської демократії заявив, що у США не забувають братські могили, про тіла, знайдені зі слідами тортур, що росіяни використовували зґвалтування як зброю.

«Тисячі та тисячі українських дітей були вкрадені Росією у їхніх батьків», - з сумом зауважив Байден.

Він пояснив, що допомога Україні та Ізраїлю важливі для Америки, бо історія вчить, що коли диктатори не платять за агресію, вони приносять ще більше хаосу, терору та більше руйнувань.

«Вони продовжують, і загроза для Америки та світу зростає», - додав Байден.

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«Якщо ми не зупинимо спрагу Путіна до влади та контролю над Україною, він не обмежиться лише Україною. Путін уже загрожує "нагадати" Польщі, що частина їх земель була "подарунком Росії". Колишній президент Росії назвав Естонію, Латвію та Литву "балтійськими провінціями Росії". Це наші союзники з НАТО», - зауважив американський лідер.

«Якщо ми відступимо і дозволимо Путіну стерти незалежність України, чи не агресори по всьому світу хотітимуть зробити так само?», - резюмував Байден.

Нагадаємо, що раніше Байден назвав допомогу Україні розумною інвестицією і попросив Конгрес про екстрене фінансування.

Очікується, що наступного дня Білий дім надішле запит до Конгресу на суму близько 100 мільярдів доларів, який включатиме оборонну допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також фінансування зусиль із посилення безпеки на кордоні США з Мексикою.

Водночас додамо, що не всі у Конгресі підтримують спільну допомогу для України та Ізраїлю.

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