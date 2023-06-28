"Якщо на нас нападуть": Лукашенко доручив розробити алгоритм застосування ядерної зброї

Диктатор каже – наполягав на розміщенні ядерної зброї в Білорусі, "щоб сюди ніхто не сувався".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що доручив розробити алгоритм застосування російської ядерної зброї "у скрутну хвилину", тобто в разі нападу на РБ.

Про це повідомляє BELTA.

Лукашенко наголосив 27 червня, що наполягав на розміщенні в Білорусі тактичної ядерної зброї, "щоб сюди ніхто не сувався". Він зазначив, що "з ядерною державою ніхто ніколи не воював".

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"Зараз головне завдання. Гулевич (начальник Генштабу – перший заступник міністра оборони – ред.) якраз присутній тут. Йому, міністру та голові КДБ поставлено завдання – визначити алгоритм застосування цієї зброї", – сказав білоруський диктатор.

Він додав, що основа алгоритму застосування ядерного озброєння "має бути в тому, що ми її повинні застосувати у скрутну хвилину, якщо на нас нападуть".

Ядерна зброя в Білорусі

Лукашенко 14 червня заявив, що Білорусь почала отримувати російську тактичну ядерну зброю: "у нас є ракети і бомби". Диктатор також стверджував, що ця зброя втричі потужніша за атомні бомби, скинуті військами США на Хіросіму та Нагасакі 1945 року.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав ці ядерні погрози Лукашенка "анекдотичними заявами". На його думку, мета самопроголошеного президента РБ – дати можливість Росії нібито впливати на загальний хід війни.

Президент США Джо Байден назвав "абсолютно безвідповідальним" передавання Росією ядерної зброї до Білорусі.

Однак США не бачать причин для коригування власної ядерної позиції, оголосив держсекретар Ентоні Блінкен.

За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, розміщення російської ядерної зброї в Білорусі є частиною давніх зусиль РФ щодо зміцнення де-факто військового контролю над сусідньою державою і навряд чи віщує якусь ескалацію.

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