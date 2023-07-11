Якщо на ЗАЕС станеться ядерна катастрофа, світ притягне Росію до відповідальності - США

США попередили Росію про неминучу відповідальність у разі, якщо РФ створить ядерну катастрофу на Запорізькій атомній електростанції.

Про це заявив речник Державного департаменту США Меттью Міллер, - пише Укрінформ.

«Російське керівництво має ретельно подумати, чи хоче воно ризикнути створенням ядерної катастрофи, бо якщо це станеться, міжнародна спільнота абсолютно точно притягне Росію до відповідальності», - зазначив представник зовнішньополітичного відомства США.

Також у Вашингтоні уважно стежать за розвитком подій навколо ЗАЕС.

«Ми вважаємо, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повинно мати повний доступ до всіх частин АЕС, і Росія повинна сприяти цьому на місці»,- резюмував представник Держдепартаменту США.

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Додамо, окупанти продовжують мінування Запорізької атомної електростанції та об’єктів на території станції. Наразі на територію ЗАЕС доправляються міни та вибухові речовини.

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