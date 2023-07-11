Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Якщо на ЗАЕС станеться ядерна катастрофа, світ притягне Росію до відповідальності - США

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
301
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Якщо на ЗАЕС станеться ядерна катастрофа, світ притягне Росію до відповідальності - США

МАГАТЕ повинно мати повний доступ до всіх частин ЗАЕС / Фото: Associated Press

США попередили Росію про неминучу відповідальність у разі, якщо РФ створить ядерну катастрофу на Запорізькій атомній електростанції.

Про це заявив речник Державного департаменту США Меттью Міллер, - пише Укрінформ.

«Російське керівництво має ретельно подумати, чи хоче воно ризикнути створенням ядерної катастрофи, бо якщо це станеться, міжнародна спільнота абсолютно точно притягне Росію до відповідальності», - зазначив представник зовнішньополітичного відомства США.

Також у Вашингтоні уважно стежать за розвитком подій навколо ЗАЕС.

«Ми вважаємо, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повинно мати повний доступ до всіх частин АЕС, і Росія повинна сприяти цьому на місці»,- резюмував представник Держдепартаменту США.

Додамо, окупанти продовжують мінування Запорізької атомної електростанції та об’єктів на території станції. Наразі на територію ЗАЕС доправляються міни та вибухові речовини.

Читайте також:

Росія готується до підриву ЗАЕС: з’явилися нові знімки

Росія готується до підриву ЗАЕС: з’явилися нові знімки

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
301
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація