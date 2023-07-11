Якщо на ЗАЕС станеться ядерна катастрофа, світ притягне Росію до відповідальності - США

США попередили Росію про неминучу відповідальність у разі, якщо РФ створить ядерну катастрофу на Запорізькій атомній електростанції.
Про це заявив речник Державного департаменту США Меттью Міллер, - пише Укрінформ.
«Російське керівництво має ретельно подумати, чи хоче воно ризикнути створенням ядерної катастрофи, бо якщо це станеться, міжнародна спільнота абсолютно точно притягне Росію до відповідальності», - зазначив представник зовнішньополітичного відомства США.
Також у Вашингтоні уважно стежать за розвитком подій навколо ЗАЕС.
«Ми вважаємо, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повинно мати повний доступ до всіх частин АЕС, і Росія повинна сприяти цьому на місці»,- резюмував представник Держдепартаменту США.
Додамо, окупанти продовжують мінування Запорізької атомної електростанції та об’єктів на території станції. Наразі на територію ЗАЕС доправляються міни та вибухові речовини.
Читайте також:
- В "Укрзалізниці" повертають воєнізовану охорону до пасажирських поїздів
- Магнітна буря накриє Землю на кілька днів: коли очікувати піку
- "Їх не потрібно боятися": Резніков анонсував зміни у роботі військкоматів