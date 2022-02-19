Якщо не буде вторгнення Росії: стала відома дата зустрічі Блінкена і Лаврова

Якщо не буде вторгнення Росії: стала відома дата зустрічі Блінкена і Лаврова

Політики протягом тижня двічі говорили телефоном.

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 24 лютого.

Про це повідомив американський політик.

За його словами, це станеться лише за тієї умови, що буде російського вторгнення в Україну.

"У нас запланована зустріч 24-го числа, наприкінці наступного тижня в Європі. Але як я сказав міністру Лаврову у своєму листі у відповідь: це передбачає, що за цей час Росія не нападе на Україну", - сказав Блінкен.

До слова, Білий дім анонсував зустріч з керівником російського міністерства. Втім, тоді йшлося про зустріч 23 лютого. Крім того, протягом тижня політики двічі говорили телефоном.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден із посиланням на розвіддані стверджує, що Росія таки вторгнеться до України. Воно може відбутися в найближчі дні чи тижні, переконаний очільник Білого дому. Байден наголосив, що Росія нині оточила Україну з трьох сторін - вздовж російського кордону, з Криму та з Білорусі.

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