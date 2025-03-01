"Якщо не НАТО, то які гарантії": Зеленський про підтримку Америки

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче чітко розуміти, на яку підтримку США вона може розраховувати, особливо якщо Вашингтон виступає проти її членства в НАТО.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Без подальшої підтримки США нам буде важко, тому я тут. Тому ми говоримо про майбутні переговори. Без вашої підтримки буде важко, але ми не можемо втратити наші цінності, наших людей, ми не можемо втратити нашу свободу", – наголосив Зеленський.

Він зауважив, що у цій війні Росія є агресором, адже саме вона розпочала вторгнення на територію сусідньої держави.

"Вони прийшли на нашу територію. Вони вбили надто багато людей, щоб ми могли забути про це і назвати Путіна "чудовим хлопцем". Ні, без нас, ми цього не хочемо. Тому ми говоримо про це, щоб всі пам’ятали, як почалась війна, як вони вдерлися до України", – заявив президент.

Зеленський підкреслив, що ніхто не хоче війни в Україні, але українці не готові все забути, тому що "ніхто не хоче нової хвилі окупації".

"Тому, коли нам кажуть "НАТО – ні", то які ми можемо мати гарантії безпеки? Я не наполягаю, ми не тиснемо, ми просто просимо американців дати чітку відповідь. Якщо ви залишитеся з нами, велике вам спасибі. Але давайте зробимо інфраструктуру гарантій безпеки. Давайте скажемо нашому народові, що Америка залишиться з нами, це чудово, ми можемо на це розраховувати", – пояснив Володимир Зеленський свою позицію.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Трамп наразі не зацікавлений у поновленні обговорення з Києвом угоди щодо ресурсів. Нині невідомо, чи переговори будуть відновлені.

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