"Якщо не НАТО, то які гарантії": Зеленський про підтримку Америки

Якщо США мають намір надалі підтримувати Україну, необхідно зробити "інфраструктуру гарантій безпеки".
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче чітко розуміти, на яку підтримку США вона може розраховувати, особливо якщо Вашингтон виступає проти її членства в НАТО.
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Fox News.
"Без подальшої підтримки США нам буде важко, тому я тут. Тому ми говоримо про майбутні переговори. Без вашої підтримки буде важко, але ми не можемо втратити наші цінності, наших людей, ми не можемо втратити нашу свободу", – наголосив Зеленський.
Він зауважив, що у цій війні Росія є агресором, адже саме вона розпочала вторгнення на територію сусідньої держави.
"Вони прийшли на нашу територію. Вони вбили надто багато людей, щоб ми могли забути про це і назвати Путіна "чудовим хлопцем". Ні, без нас, ми цього не хочемо. Тому ми говоримо про це, щоб всі пам’ятали, як почалась війна, як вони вдерлися до України", – заявив президент.
Зеленський підкреслив, що ніхто не хоче війни в Україні, але українці не готові все забути, тому що "ніхто не хоче нової хвилі окупації".
"Тому, коли нам кажуть "НАТО – ні", то які ми можемо мати гарантії безпеки? Я не наполягаю, ми не тиснемо, ми просто просимо американців дати чітку відповідь. Якщо ви залишитеся з нами, велике вам спасибі. Але давайте зробимо інфраструктуру гарантій безпеки. Давайте скажемо нашому народові, що Америка залишиться з нами, це чудово, ми можемо на це розраховувати", – пояснив Володимир Зеленський свою позицію.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, Трамп наразі не зацікавлений у поновленні обговорення з Києвом угоди щодо ресурсів. Нині невідомо, чи переговори будуть відновлені.
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