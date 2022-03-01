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Якщо партнери не готові приймати Україну до НАТО, вони мають дати гарантії безпеки – Зеленський

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Якщо партнери не готові приймати Україну до НАТО, вони мають дати гарантії безпеки – Зеленський

Офіс Президента України

Це означатиме захист територіальної цілісності нашої країни, сказав президент.

Президент Володимир Зеленський заявив, якщо країни-учасниці НАТО не готові прийняти Україну до оборонного Альянсу, то вони повинні виробити гарантії безпеки для Києва. 

Про це голова держави розповів в інтерв'ю Reuters.

За словами Зеленського, Київ вимагатиме юридичних гарантій безпеки, якщо НАТО зачинить двері перед перспективами членства України.

"Наші партнери, якщо вони не готові приймати Україну до НАТО – тому що Росія не хоче, щоб Україна була в НАТО, – мають виробити спільні гарантії безпеки для України", ­­– сказав президент.

Він додав, що необхідно гарантувати територіальну цілісність, захист кордонів України, особливі стосунки з усіма сусідами та безпеку.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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