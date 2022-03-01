Якщо партнери не готові приймати Україну до НАТО, вони мають дати гарантії безпеки – Зеленський

Якщо партнери не готові приймати Україну до НАТО, вони мають дати гарантії безпеки – Зеленський

Це означатиме захист територіальної цілісності нашої країни, сказав президент.

Президент Володимир Зеленський заявив, якщо країни-учасниці НАТО не готові прийняти Україну до оборонного Альянсу, то вони повинні виробити гарантії безпеки для Києва.

Про це голова держави розповів в інтерв'ю Reuters.

За словами Зеленського, Київ вимагатиме юридичних гарантій безпеки, якщо НАТО зачинить двері перед перспективами членства України.

"Наші партнери, якщо вони не готові приймати Україну до НАТО – тому що Росія не хоче, щоб Україна була в НАТО, – мають виробити спільні гарантії безпеки для України", ­­– сказав президент.

Він додав, що необхідно гарантувати територіальну цілісність, захист кордонів України, особливі стосунки з усіма сусідами та безпеку.