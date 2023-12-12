Якщо підтримка впаде, боротьба переросте в партизанську війну – Зеленський у Конгресі США

За словами сенаторів, Зеленський підтримував обговорення на "високому рівні" і "був дуже шанобливим".

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із сенаторами США.

Деталі зустрічі розповідає CNN.

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Сенатори, які вийшли з брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським, заявили, що він не заперечував заклики до безпеки кордонів у Сполучених Штатах, старанно уникаючи втручання в те, що стало головним питанням внутрішньої політики США. Натомість Зеленський зосередився на поясненні, чому допомога США є такою важливою для України.

"Я сказав президентові Зеленському, що мій обов’язок номер один – захищати мою країну, а також допомагати вашій, і я відчуваю, що прикордонна політика моєї країни є безпосередньою загрозою безпеці американського народ", – сказав сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Сенатор Майк Раундс додав, що Зеленський "тримався абсолютно осторонь" дебатів щодо імміграції, "як і мало бути".

Сенатор Марквейн Маллін сказав, що Зеленський підтримував обговорення на "високому рівні", додавши, що український президент "був дуже шанобливим". Маллін сказав, що підтримує допомогу Україні, але хоче, щоб вона була прив’язана до більш жорсткої прикордонної політики.

За словами сенатора Рона Джонсона, Зеленський попередив, що Україна не відмовиться від боротьби, якщо підтримка впаде, боротьба може переросте в партизанську війну.

Нагадаємо, 11 грудня Зеленський прибув до Вашингтона, де вже зустрівся з міністром оборони Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Чарльзом Брауном.

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