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"Якщо Путін хоче вчинити самогубство, хай візьме приклад з того чоловіка у Берліні" - постпред України в ООН

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"Якщо Путін хоче вчинити самогубство, хай візьме приклад з того чоловіка у Берліні" - постпред України в ООН

Фото: facebook.com/UKRinUN

Постпред України в ООН нагадав Росії долю Гітлера.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця, коментуючи погрози РФ щодо ядерної зброї, наголосив, що якщо Путін хоче вчинити самогубство - він може взяти приклад з Гітлера. 

Про це він сказав на засіданні Генеральної Асамблеї ООН для засудження агресії Росії проти України.

"Якщо Путін хоче вчинити самогубство, то не потрібно використовувати ядерний арсенал. Він повинен наслідувати приклад того типа в берлінському бункері в травні 1945", - сказав Кислиця. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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