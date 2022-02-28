"Якщо Путін хоче вчинити самогубство, хай візьме приклад з того чоловіка у Берліні" - постпред України в ООН

"Якщо Путін хоче вчинити самогубство, хай візьме приклад з того чоловіка у Берліні" - постпред України в ООН

Постпред України в ООН нагадав Росії долю Гітлера.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця, коментуючи погрози РФ щодо ядерної зброї, наголосив, що якщо Путін хоче вчинити самогубство - він може взяти приклад з Гітлера.

Про це він сказав на засіданні Генеральної Асамблеї ООН для засудження агресії Росії проти України.

"Якщо Путін хоче вчинити самогубство, то не потрібно використовувати ядерний арсенал. Він повинен наслідувати приклад того типа в берлінському бункері в травні 1945", - сказав Кислиця.