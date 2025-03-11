Якщо Путін не припинить вогонь: у РНБО дали прогноз щодо розвитку подій

Переговори зі США в Саудівській Аравії підтвердили, що Україна готова до миру. А якщо у Кремлі не погодяться припинити вогонь, це означатиме, що їхня мета – подальша війна.

Про це сказав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"М‘яч на полі Москви. Україна готова до миру. Якщо Путін не припинить вогонь, отже, він лише підтвердить, що головна його мета – подальша війна, а також він підтвердить, що весь час брехав президентові США Трампу", – сказав Коваленко.

Нагадаємо, Україна погодилася прийняти пропозицію США щодо негайного 30-денного припинення вогню та вжити заходів для відновлення міцного миру після вторгнення Росії. Крім цього, США негайно скасовують паузу в безпековій допомозі Україні. Про це стало відомо 11 березня після переговорів України та США в Саудівській Аравії.

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