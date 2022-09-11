Якщо Путін з’явиться на саміті, лідери G20 мають, що йому сказати - Нуланд

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що поки що не бачить жодної зацікавленості з боку президента США Джо Байдена у зустрічі під час саміту «Великої двадцятки» з російським президентом Володимиром Путіним.
Про це пише Укрінформ.
«Що стосується зустрічі на Балі, до неї ще мине певний час. Поки що я не бачу жодного інтересу до Путіна з боку нашого президента», - сказала Нуланд, коментуючи можливість перемовин Байдена і Путіна під час саміту «Великої двадцятки».
За словами Нуланд, вона чула, що Путін нібито має намір приїхати на Балі.
«Якщо він (Путін. – ред.) з’явиться, то, я думаю, лідери G20 мають дуже прямо сказати йому про своє бачення стосовно того, що відбувається в Україні, про порушення Росією усіх можливих принципів, закладених у низці документів, які підписав ще Радянський Союз. Ми переконані, що за певних обставин матимемо глибоку єдність, вимагаючи виведення російських військ з території України», - зауважила заступниця держсекретаря.
На її думку, Путін наразі не зробив жодного кроку в цьому напрямку, хоча війна в Україні одночасно руйнує майбутнє і його країни.
Нагадаємо, президент Індонезії особисто вручив Володимиру Зеленському запрошення на засідання G20. Президент України подякував індонезійському очільникові Джоко Відодо, але його участь у заході залежить від присутності там очільника Російської Федерації.
Своєю чергою, у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що очільник Кремля Володимир Путін погодився взяти участь в саміті G20. Формат участі поки невідомий. Як пояснили в МЗС РФ, він "залежатиме від подій у світі та санітарно-епідеміологічної ситуації в Південно-Східній Азії".
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