Якщо Путіна не зупинити в Україні, він повернеться за "добавкою" – Кемерон

Кемерон закликав британців зрозуміти, що "немає сенсу сподіватися на чарівне повернення світу до його колишнього стану".

Якщо російського диктатора Володимира Путіна не зупинити в Україні, то він "повернеться за добавкою" і вчинить нову агресію.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії і експрем'єр Девід Кемерон, передає The Sun.

Кемерон закликав британців зрозуміти, "як змінився світ" після вторгнення російських військ до України у лютому 2022-го року.

"Сили, що формують його – розпалювач війни у Кремлі, агресивніший Китай, ісламістський екстремізм, що отруює голови молоді, – ці речі не зникнуть відразу. Немає сенсу сподіватися на якесь чарівне повернення світу, яким він був колись. Надія – це не політика", – зазначив очільник британського МЗС.

Кемерон описав свої емоції після відвідування розбомбленого собору в Україні та ізраїльського кібуцу, де батьків вбили на очах у їхніх дітей.

"Важко пригадати у недавній пам'яті час такої небезпеки і невизначеності", – сказав він.

Міністр переконаний, що Британія, США та інші країни НАТО мають продовжувати існуючу підтримку України.

"Якщо Путіна не зупинити в Україні, він повернеться по добавку. І ми знаємо з нашої історії, що умиротворення диктаторів у кінцевому підсумку руйнує британські інтереси та коштує британцям життя", – наголосив Кемерон, натякаючи на політику умиротворення, яку проводив британський уряд щодо нацистського режиму Адольфа Гітлера до 1939 року.

Нагадаємо, що Девід Кемерон, який від 2010 до 2016 року був прем'єр-міністром Великої Британії, 13 листопада 2023 року несподівано повернувся до уряду, ставши головою британського МЗС.

16 листопада Кемерон приїжджав в Україну і зустрівся з президентом Зеленським. Це був його перший закордонний візит на новій посаді. Під час візиту Кемерон також побував у Одесі.

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