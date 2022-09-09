Якщо Росія купить зброю у КНДР, то порушить резолюції Ради Безпеки ООН - США

Якщо РФ закупить ракети й артилерійські снаряди у Північній Кореї, вона порушить резолюції Ради Безпеки ООН.

Про це заявив заступник постпреда США при цій організації Річард Міллс, - пише Укрінформ.

«Просто зараз Москва перебуває в процесі закупівлі у КНДР мільйонів ракет і артилерійських снарядів, щоб використати їх на полі бою в Україні… Це було б явним і однозначним порушенням резолюцій Ради Безпеки», - підкреслив представник США.

Рада Безпеки ООН з 2006 року ухвалила дев’ять резолюцій щодо Північної Кореї, спрямованих на обмеження її військового потенціалу, зокрема ракетно-ядерних програм. Резолюції запровадили збройне ембарго проти Пхеньяна, яке поширювалося на імпорт та експорт усіх товарів військового призначення, крім стрілецької зброї. У 2016 році були заборонені операції і з цим видом озброєнь.

Інші резолюції заборонили обіг товарів подвійного призначення та запровадили механізми посиленого контролю за активністю Північної Кореї. Також були введені обмеження на фінансові операції режиму КНДР, пов’язані з ракетно-ядерною та іншими військовими програмами.

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Варто зазначити, що в Білому домі спочатку повідомили про купівлю РФ мільйонів снарядів у КНДР, але пізніше уточнили, що жодних ознак про досягнення такої домовленості немає.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 196-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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