"Якщо Росія вторгнеться, то Nord Stream-2 не існуватиме": Байден розповів, що чекає РФ після перетину українського кордону танками

"Обіцяю, ми будемо в змозі зробити це", - запевнив Байден.
США готові повністю припинити існування проєкту Nord Stream-2 у разі російського вторгнення до України.
Про це заявив у понеділок у Вашингтоні президент США Джо Байден під час спільної пресконференції з канцлером ФРН Олафом Шольцем, - пише Укрінформ.
"Якщо Росія вторгнеться, що означатиме перетин кордону України танками й військами, знову ж, Nord Stream 2 більше не існуватиме", - зауважив Байден суть домовленостей з німецькою стороною.
У відповідь на запитання, як саме він може зробити це, оскільки контроль над майбутнім проєкту перебуває здебільшого в руках Німеччини, Байден резюмував: "Обіцяю, ми будемо в змозі зробити це".
Нагадаємо, що раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд запевнила, що Сполучені Штати доб'ються зупинки газопроводу “Північний потік-2”, якщо Росія нападе на Україну.
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