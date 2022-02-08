Якщо Росія застосує військову авіацію: Резніков розповів, чи буде захищена Україна

Якщо Росія застосує військову авіацію: Резніков розповів, чи буде захищена Україна

Міністр запевнив, що українське небо захищене, але цей захист не є ідеальним.

Україна має легкі комплекси, які дозволяють збивати повітряні цілі. Це зробить висадку ворожого десанту неможливою.

Про це заявив очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков в ефірі одного з українських телеканалів.

"У нас є наша система протиповітряної, протиракетної оборони. У нас є на озброєнні ті ж самі комплекси, які є у Росії. Вони стоять на озброєнні відповідних дивізіонів", - зазначив він.

Міністр зазначив, що українське небо захищене, але неідеально, оскільки Росія нарощує системи ураження, зокрема в окупованому Криму.

"Ідеального прикриття немає, проте українська сторона працює над цим. Водночас сказати, що ми абсолютно захищені, неможливо", – наголосив Резніков.

Міністр нагадав, що Україна має легкі комплекси, які дозволяють збивати повітряні цілі. Це зробить висадку ворожого десанту неможливою. Резніков вважає, що Москва не наважиться бомбардувати українську землю важкими ракетами. Він вважає такий сценарій нереалістичним.

Олексій Резніков також повідомив, що поблизу українських кордонів перебуває приблизно 140 тисяч військових Росії. Однак ударних груп держави-агресорки там нема. Тому наразі й немає загрози повномасштабного наступу росіян.

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Проте міністр уточнив, що сформувати ударне угруповання Росія може за місяць.

Міністр також повідомив, що США надали дозволи на постачання "дуже цікавих речей" країнами Балтії до України. Він анонсував, що незабаром Україна отримає те, "про що ми давно мріяли, що давно просили, а нам колись сказали, що це неможливо".

"Повірте, дуже потужно себе сьогодні почувають ЗСУ, і кількість засобів ураження вже більша, ніж потенційних мішеней", – сказав очільник Міноборони.

Також Резніков висловив сподівання, що 5000 касок від Німеччини – це "перші ластівки". Він повідомив, що Україна передала ФРН список того, у чому зацікавлені ЗСУ.

Нагадаємо:

Президент США Джо Байден заявив, що російський президент Володимир Путін досі не ухвалив рішення про розгортання масштабного наступу на Україну, однак зауважив, що попередив кремлівського лідера про непідйомні наслідки для економіки РФ у такому разі.

У Європі та США критикують Німеччину за неактивність щодо російської агресії | Новини світу

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