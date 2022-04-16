"Якщо Росії це цікаво, вони відреагують": Зеленський про обмін Медведчука

"Якщо Росії це цікаво, вони відреагують": Зеленський про обмін Медведчука

Голова держави сказав, що відповідні сигнали Україна передала публічно та непублічно.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що держава готова обміняти підозрюваного в держзраді нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука на полонених українських військових, проте наразі відповіді від Росіїнемає.

Про це голова держави розповів на зустрічі з журналістами, повідомляє "РБК-Україна".

"Ми готові обміняти Медведчука на українських військових або – що може запропонувати Росія. Мені здається, ми ці сигнали публічно і не дуже публічно передали. Якщо їм (росіянам – ред.) це цікаво, вони відреагують", – сказав Зеленський.

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Нагадаємо, 15 квітня генпрокурорка України Ірина Венедіктова повідомила, що Медведчуку змінять запобіжний захід через втечу з-під домашнього арешту.

Венедіктова також повідомила – якщо всі сторони погодяться, то Медведчук може бути обміняний на утримуваних в РФ українських військовополонених і заручників. І той факт, що нардеп є громадянином України, не перешкодить обміну.

Про що говорила Оксана Марченко на інтерв'ю, присвяченому затриманню Віктора Медведчука

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