"Якщо щось відбудеться, буде всюди": Зеленський відреагував на "евакуацію" та виліт дипломатів і олігархів з Києва

Зеленський також розповів, чи виїхала його родина за кордон через загрозу нападу РФ.

Президент Володимир Зеленський прокоментував поширену у ЗМІ інформацію про нібито виїзди деяких дипломатів та бізнесменів із України на тлі зростання напруженості навколо України через агресію РФ. Також Зеленський заперечив повідомлення про відʼїзд дружини і дітей за кордон.

Відповідну заяву президент зробив на спільній пресконференції із німецьким канцлером Олафом Шольцем.

Зокрема, Володимир Зеленський запевнив, що його родина завжди перебуває з ним і з Україною. І, на його думку, його дружина як перша леді повинна показувати приклад, як повинні поводитися сім'ї, особливо в нинішній неспокійний час. Президент наголосив, що нині важливо підтримувати Україну.

"Моя родина завжди зі мною. Завжди з Україною і це без пафосу. Я президент, моя дружина не просто дружина, вона перша леді і повинна показувати приклад, як повинні поводитися сім'ї. Це, я вважаю, принципова річ, дуже важлива (річ. - Ред.) для держави і для суспільства - підтримувати Україну, бо ти є українець. Громадянин не той, у кого є паспорт, а той - хто сьогодні в Україні. Я вважаю, що у великий час живемо", - відповів Зеленський на запитання, чи виїздила з України його родина.

Коментуючи інформацію про те, що деякі українські політики та бізнесмени, нібито, виїхали чартерними літаками з країни через загрозу нового російського вторгнення, Зеленський жартуючи сказав, що "головне, щоб вони порожніми летіли, а не вивозили щось". Водночас, він зауважив, що ті, хто залишаються, вони свідомі громадяни України.

"Щодо політиків, дипломатів, бізнесменів... Ви сказали, 30 чартерів лише вчора полетіли?... Це говорить, що у нас багата країна! Ось пан Шольц каже, що треба інвестувати в Україну... Ось бачите, у нас вчора 30 чартерів відлетіло... Головне, щоб вони порожніми летіли, а не вивозили щось... Я думаю, залишаються надійні. Залишаються громадяни України. Я хочу їм усім подякувати. Передусім, подякувати дипломатам - це дуже важливий момент на цьому шляху, на якому важливо, хто з тобою. Залишаються ті, хто з нами", - сказав Зеленський.

Натомість, переїзд деяких посольств на західну Україну Зеленський назвав "великою помилкою".

"Велика помилка, що деякі посольства, але це їхнє рішення, переїздять на західну Україну, бо немає західної України, є Україна - вона цільна. Тому, не дай боже, якщо щось відбудеться, буде всюди. Не можна бути, скажімо так, від ескалації, в 5-6 годинах. Ми всі одна країна...Але це їхній вибір", - підсумував президент.

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