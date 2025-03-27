Якщо Трамп дозволить Путіну просуватись в Україні, то Китай нападе на Тайвань — дипломат

Якщо президент Сполучених Штатів Дональд Трамп дозволить російському диктатору Путіну окупувати Україну, то далі можна очікувати нападу Китаю на Тайвань.

Таку думку висловив колишній надзвичайний і повноважний посол США в Україні Джон Гербст.

Він заявив, що команда Трампа вже зараз робить багато помилок щодо Росії.

"Амбіції Путіна — це тотальний контроль над Україною, ось чому він не здається, чому він і далі рухається. Трамп хоче покращити взаємовідносини з Путіним, і водночас він хоче забезпечити сталий мир. Але, думаю, йому буде важко це зробити, тому що Путін не відступатиме від своїх намірів", - вважає Гербст.

Він зазначив, що якщо Трамп дійсно хоче домогтися сталого та справедливого миру, то йому необхідно зробити все можливе, щоб Кремль зупинив свою агресію проти сусідньої держави.

"Якщо Трамп дозволить Путіну захопити Україну, тобто мати контроль над Україною, це означатиме, що в недалекому майбутньому нам слід чекати на наступ Китаю на Тайвань. Це буде катастрофа для США. Я розумію загальну стурбованість і те, що Трамп справді зараз робить велику помилку", - наголосив Гербст.

Раніше повідомлялося, що якщо президент США Дональд Трамп хоче все ж таки закінчити війну в Україні, дуже скоро йому доведеться ухвалити важке рішення.

Ми раніше інформували, що Дональд Трамп послабив позиції України на переговорах із Росією.

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