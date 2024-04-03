Якщо Трамп знову прийде до влади, НАТО хоче контролювати "Рамштайн" - Politico

США та інші західні країни розглядають можливість передачі під контроль НАТО очолюваної США багатонаціональної групи, яка координує постачання зброї в Україну, що є однією з кількох нових пропозицій, які можуть допомогти зберегти потік зброї до Києва під час другого президентства Дональда Трампа.

Про це пише Politico.

Очікується, що під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі офіційні особи обговорять низку варіантів, у тому числі поступовий перехід організації — під назвою Контактна група з питань оборони України — під контроль Альянсу, за словами трьох європейських чиновників і офіційного представника США зі знанням внутрішніх обговорень ситуації. За словами одного з офіційних осіб, мета полягатиме в тому, щоб завершити цей крок на саміті лідерів НАТО у Вашингтоні в липні.

Другий американський чиновник сказав, що інша пропозиція дасть НАТО більш формалізоване місце за столом у групі України, на відміну від переходу під контроль НАТО. Ідея з боку США полягала б у зміцненні зв’язків між НАТО та Україною для довгострокової підтримки, сказав чиновник.

Група «Україна» була створена на перших тижнях війни міністром оборони Ллойдом Остіном і тодішнім головою Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі для координації підтримки Заходом оборони Києва. Їй приписують пришвидшення надання десятків мільярдів доларів обладнання, зброї та іншої допомоги Україні, яка була критично важливою для відсічі російських військ.

Дискусії щодо участі НАТО в групі відбуваються на дуже високому рівні з метою формалізації підтримки Києва з боку Європи та Альянсу, сказав американський чиновник, додавши, що одне з міркувань щодо виборів у США та Європарламенті полягає в тому, щоб зробити групу більш витривалою.

Представник Міністерства оборони майор Чарлі Дітц відмовився підтвердити обговорення, заявивши, що Міністерство оборони не має нових повідомлень щодо формату або структури групи.

Передача групи НАТО стала б значним кроком у напрямку зміцнення підтримки Заходом війни України в осяжному майбутньому на тлі страху Європи повернення Трампа до Білого дому. У найближчій перспективі внутрішня політика в США та інших країнах вже погрожує припинити фінансування для надсилання Києву додаткової зброї.

За словами експертів, формалізація групи в рамках НАТО значною мірою допоможе захистити підтримку України від змін в урядах США та Заходу, особливо від Трампа.

«Серед, не всієї групи, а частини НАТО, є відчуття, що краще інституціоналізувати процес лише на випадок переобрання Трампа», — сказав Джим Таунсенд, колишній чиновник Пентагону та НАТО.

«Перетягування цього під НАТО як би ізолює його від президентства Трампа або навіть від США, які можуть відволіктися на Китай і не можуть підтримувати це чи не можуть організувати власне фінансування», – додав він.

У разі успіху цей крок стане останнім із серії заходів, вжитих для зміцнення інституцій в очікуванні наступного президентства Трампа. Наприкінці минулого року законодавці схвалили закон, який вимагає схвалення Конгресу, якщо майбутній президент намагатиметься вийти з НАТО, і розглядають подальші заходи захисту.

Остін і Міллі створили Контактну групу з питань оборони України навесні 2022 року, через кілька тижнів після вторгнення Росії в Україну. Ідея полягала в тому, щоб зібрати керівників оборонних відомств із різних західних країн, щоб обговорити, яку зброю та іншу військову допомогу надіслати Києву.

Однак група зіткнулася з перешкодами в останні місяці, оскільки фінансування США для України вичерпалося. У грудні Пентагон заявив, що не зможе надіслати жодної додаткової зброї зі своїх запасів, доки Конгрес не виділить додаткові кошти на військові зусилля. Сенат прийняв додатковий пакет на суму 95 мільярдів доларів, включаючи додаткову допомогу Україні, але закон затримувався в Палаті представників місяцями.

Минулого місяця Пентагон зібрав новий пакет допомоги на суму 300 мільйонів доларів, включаючи вкрай необхідну артилерію та протиповітряну оборону, використовуючи економію коштів від попередніх контрактів. Це дозволило Міністерству оборони надіслати додаткову зброю, не завдаючи шкоди боєготовності армії США.

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Пакет включатиме ряд армійських тактичних ракетних систем, які можуть подолати 100 миль і нести боєголовки, що містять касетні бомби, повідомляє ЗМІ. Україна місяцями просила більше ракет, щоб атакувати цілі глибоко всередині лінії фронту Росії.

Але представники Міністерства оборони тепер кажуть, що не можуть надіслати додаткову допомогу, доки Конгрес не прийме додатковий документ.

«Як ви бачили, ми продовжуємо закликати, найважливіше, що ми хочемо, щоб Конгрес ухвалив, — це додатковий документ», — резюмувала ситуацію речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

Нагадаємо, CNN з посиланням на власні джерела повідомило, що спікеру Джонсону загрожує відставка через питання допомоги Україні. Але демократи сигналізують, що вони врятують Джонсона, якщо він подасть законопроєкт про Україну, який вони зможуть підтримати.

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