Якщо Трамп знову стане президентом: Кулеба відповів, чи хвилюється він з цього приводу

Міністр зазначив, що життя навчило українців бути готовими до будь-якого розвитку подій, виживати і перемагати за будь-яких обставин.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що результати президентських виборів у США – це останнє про що він хвилюється. Адже життя навчило українців бути готовими до будь-якого розвитку подій.

Про це Кулеба розповів у інтерв'ю Foreign Policy.

Журналісти видання поцікавилися в українського міністра, наскільки зараз він хвилюється у зв’язку з потенційним президентством Дональда Трампа.

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"Слухайте, я українець, який лягає ввечері спати, не знаючи, чи влучить російська ракета в мій будинок вночі. Якою буде реальність, в якій я прокинуся? Мільйони українців відчувають те саме. Тож останнє, про що я хвилююся, – це результати виборів в інших країнах, навіть у нашому найважливішому союзнику – Сполучених Штатах", – відповів Кулеба.

Міністр зазначив, що це не тому, що він не поважає або ігнорує політичні події. Дипломат пояснив, що життя навчило українців бути готовими до будь-якого розвитку подій, виживати і перемагати за будь-яких обставин.

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Кулеба також поділився, що "ви не можете собі уявити", скільки разів за останні два роки Україні казали відмовитися від ідеї повного вступу до ЄС. Навіть найближчі друзі держави радили йти на напівзаходи і на компроміси. Однак Україна цього не зробила і зараз перебуває на шляху до членства.

"Ви не можете собі уявити, скільки людей за останні місяці говорили нам: "Не наполягайте на тому, щоб військовий пакет обговорювався Сполученими Штатами в його нинішньому вигляді. Ідіть на компроміси, щоб отримати це". Ми цього не зробили, тому що ми знаємо, що коли мова заходить про виживання, ви повинні бути жорсткими та готовими до будь-якого сценарію. І ви повинні наполягати на плані А, який є найкращим планом для вашої країни. Це дипломатія воєнного часу. Це відрізняється від класичної дипломатії", – зазначив голова МЗС України.

До слова, на думку очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського, Трамп у разі потенційної перемоги на виборах не залишить Україну без військової підтримки.

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