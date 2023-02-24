Якщо Україна не витримає, Росія прийде в держави НАТО – Зеленський

Президент переконаний, що в разі припинення підтримки з боку США "вони втратять НАТО".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Україна зазнає поразки у війні через втрату підтримки з боку США, то "Росія прийде в держави НАТО".

Про це глава держави сказав на пресконференції 24 лютого.

Таким чином президент відповів на запитання журналістів про те, що сказав би американцям, які вважають надмірною підтримку України з боку США.

"Якщо вони не будуть підтримувати Україну, вони втратять НАТО. Вони втрать впливовість США, лідерські позиції у світі, які абсолютно справедливі. І вони втратять підтримку держави, в якій 40 мільйонів людей", – сказав Зеленський.

Він також критично висловився про деяких американських політиків, що просувають тези про надмірну підтримку для України.

"Не можна бути такими необережними. Хто хоче Третю світову війну? Невже хочуть ризикнути? Америка ніколи не кине держави НАТО. Ніколи. І якщо станеться так, що Україна не витримає через ті чи інші думки, послаблення допомоги, Росія прийде в держави НАТО. Так станеться", – наголосив президент.

Нагадаємо, 24 лютого Міноборони США оголосило про новий пакет військової допомоги для України, який, зокрема, допоможе посилити ППО.

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