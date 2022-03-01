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Якщо Україна паде, будуть провокації на кордонах країн НАТО - Зеленський

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Якщо Україна паде, будуть провокації на кордонах країн НАТО - Зеленський

Associated Press

Президент України наголосив, що ми будемо ще міцніше захищати нашу країну.

Якщо Україна паде будуть провокації на ваших кордонах - на кордонах країн НАТО.

Про це в інтерв'ю CNN заявив президент України Володимир Зеленський.

"Якщо Україна впаде, всі ці війська будуть на кордонах країн НАТО. На кордонах Польщі, Литви. І там буде питання і випробування. Там будуть провокації. Як це було зі сторони Білорусі з мігрантською кризою. І де було тоді НАТО. А Вони повинні були захищати ці країни. Бо, якщо ні - навіщо ви їх брали тоді до НАТО. Якщо тиснуть - відповідай. А навіщо ви їх брали в НАТО і гарантували безпеку", - заявив Зеленський.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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