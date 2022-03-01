Якщо Україна паде, будуть провокації на кордонах країн НАТО - Зеленський

Президент України наголосив, що ми будемо ще міцніше захищати нашу країну.

Якщо Україна паде будуть провокації на ваших кордонах - на кордонах країн НАТО.

Про це в інтерв'ю CNN заявив президент України Володимир Зеленський.

"Якщо Україна впаде, всі ці війська будуть на кордонах країн НАТО. На кордонах Польщі, Литви. І там буде питання і випробування. Там будуть провокації. Як це було зі сторони Білорусі з мігрантською кризою. І де було тоді НАТО. А Вони повинні були захищати ці країни. Бо, якщо ні - навіщо ви їх брали тоді до НАТО. Якщо тиснуть - відповідай. А навіщо ви їх брали в НАТО і гарантували безпеку", - заявив Зеленський.