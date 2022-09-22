"Якщо Україна припинить воювати, Україні настане кінець": Блінкен заявив про підтримку США

Якщо Росія припинить воювати, то війна закінчиться. Проте, якщо Україна припинить воювати, то їй настане кінець.

Тому США продовжать надавати підтримку Україні.

Про це держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив на засіданні Радбезу ООН 22 вересня.

"Якщо Росія припинь воювати, війна закінчиться. Якщо Україна припинить воювати, Україні настане кінець. Ось чому ми й надалі підтримуватимемо Україну в її обороні та зміцнюватимемо її позиції для досягнення дипломатичного рішення на справедливих умовах за столом переговорів", – сказав Блінкен.

Він додав – як неодноразово заявляв президент України Володимир Зеленський, дипломатія є єдиним способом покласти край цій війні.

"Але дипломатія не може і не повинна використовуватися як кийок для нав'язування Україні врегулювання, яке йде врозріз зі Статутом ООН або винагороджує Росію за його порушення", – зауважив держсекретар США.

Нагадаємо, на Радбезі ООН голова МЗС Дмитро Кулеба заявив – недостатньо того, аби Україна хотіла миру. Потрібно, щоб Росія надала пріоритет дипломатії, а не війні, щоб у миру був шанс.

На Генасамблеї ООН росіянам вказали їхнє місце і вислухали президента України

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