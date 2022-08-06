Якщо Україна витримає, це буде сигнал для Китаю – не чіпати Тайвань – американський дипломат

Китай спостерігає, чи досягне Росія успіху у війні проти України. Адже успіх РФ означитиме, що відкрита агресія працює, а Захід не протидіє цьому. Тоді КНР отримає зелене світло робити з Тайванем все, що заманеться.

Щодо підтримки України з боку США, то в разі ускладнення ситуації з Тайванем, ця підтримка не зменшиться і на це є кілька причин.

Про це розповів американський дипломат, колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер у розмові з українськими жуналістами.

Він пояснив, що Китай – це довгострокова та суттєва загроза для США. В незалежності від ситуації в Україні, Штати повинні спостерігати за Китаєм. Водночас, за словами Волкера, у питанні війни в Україні Китай напряму не допомагатиме Росії.

"Китай спостерігає, чи досягне Росія успіху у війні проти України. Тому що успіх Росії означитиме, що відкрита агресія, захоплення території, зміна влади – це працює. А Захід не протидіє цьому. Китай отримає зелене світло робити з Тайванем все, що їм заманеться, бо Захід їх не спиняє та не запобігає зміні режимів, захопленню територій", – пояснив американський дипломат.

Він зауважив, якщо вторгнення РФ отримає зворотній ефект: послабить країну, її режим, економіку, а Україна стане сильною, демократичною європейською державою, то це стане великим уроком для Китаю.

"Для Китаю ситуація з Україною – трохи інша. Китай сприймає Україну як незалежну державу, члена ООН,тому негласно він не підтримує Росію. А от у питанні Тайваню світова спільнота сприймала його як частину Китаю, яка мала автономію. І важливо, що Китай не хоче руйнувати Тайвань, як це робить Росія з Україною. Їм потрібен багатий Тайвань, а не той регіон, який буде для них проблемою. Китаю не вигідно, щоб ситуацію з Тайванем порівнювали з Україною, це дає нам можливість діалогу з Китаєм. Кажучи про військові амбіції захопити Тайвань, як я і казав раніше, існує побоювання, що такі дії можуть викликати зворотній результат", – пояснив Волкер.

Щодо підтримки України з боку США, то він зауважив, що Штати жодним чином не задіяні в конфлікті. Держава надає Україні зброю, а не військо.

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"Таким чином, якщо ситуація з Тайванем ускладниться, то не виникне ситуація, що і тут, і там потрібні військові. Це також стосується типів зброї. В Тайвані – це, перш за все, ВМС, які використовують інший тип озброєння. Україні потрібні HIMARS, а там – зовсім інше. Я вважаю, що якщо порівнювати ці конфлікти, сприймається дуже спрощено – або Україна, або Тайвань. Якщо Україна витримає, це буде сигнал для Китаю – не чіпати Тайвань", – висловив переконання ексспецпредставник Держдепартаменту США з питань України.

Бесіда з Куртом Волкером відбулася завдяки запрошенню Американського університету "Амерікан Юніверсіті Київ" у Києві, який був створений у партнерстві з державним університетом штату Аризона (ASU).

Нагадаємо, раніше в Міноборони США повідомили, що Китай нарощує свій ядерний потенціал, збільшуючи арсенал стратегічної зброї у 3-4 рази.

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