Лідер ультраправої партії Угорщини Mi Hazank Ласло Тороцкоі, виступаючи на річній партійній конференції у Будапешті 27 січня, заявив про претензії на українське Закарпаття у разі втрати Україною державності через війну.

Про це пише видання Index.

"Якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, Mi Hazank претендуватиме на Закарпаття як єдина парламентська партія", – сказав Тороцкоі.

Ультраправий політик також заявив, що тиск "міжнародних фінансистів" призвів до війни в Україні, а саме до війни, яка "зруйнує Європу і відправить економіку континенту на дно". За його словами, "Україну купив BlackRock", найбільший у світі інвестиційний фонд, який має у своєму розпорядженні понад 10 трильйонів доларів.

Водночас він зазначив, що його партія виступає за негайне припинення вогню в Україні, мир і переговори.

Під час партійної конференції 2023 року лідер Mi Hazank говорив, серед іншого, про необхідність запобігти початку нової світової війни, а також про те, що Україна була продана іноземним інвесторам. Він виступив проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, оскільки вважав, що їхній вступ збільшить шанси на війну з Росією.

Нагадаємо, нещодавно проросійський прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що життя у Києві "абсолютно нормальне", і що там немає війни.

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