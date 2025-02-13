Якщо Україну залишать поза західним периметром безпеки – це вирок для Європи – аналітик

Найефективнішим рішенням для Європи було б масштабне інвестування в оборону України як частини європейської безпеки, оскільки це дешевше і реалістичніше, ніж намагання стримати Росію без участі України.

Доля європейської безпеки залежить від місця України в її периметрі. Якщо наша країна залишиться зовні, це стане вироком для самого ЄС, оскільки ресурсні витрати на оборону зростуть у рази, а проєкт Європи як глобального полюса буде зведений до другорядного рівня.

Таку думку висловив військовий аналітик Олексій Копитько

"Якщо залишити цю красу за периметром, з гарантією 1000% це все буде використано проти Європи. І змусить США відволікатися", – підкреслює аналітик.

Копитько вважає, що будь-яка спроба поділу України не вирішить довгострокових проблем Європи, а лише наблизить ще один виток історичної кризи. Він нагадує, що у вересні 2023 року вже були напрацьовані довгострокові зобов’язання щодо інтеграції України в європейську систему безпеки, але цей процес було зірвано.

"До вересня 2023 р. вже було проведено підготовчу роботу, щоб через систему довгострокових зобов’язань (!) втягнути всю Україну всередину європейського периметра. На Рамштайні у вересні 2023 р. мали закріпити. Що трапилося на початку вересня, хто приїжджав тоді до Києва, підкаже, ЩО САМЕ сталося, що саме зламали", – зауважує він.

Тепер, на його думку, ключовим питанням є цілісність України – і без цього рішення Європа неминуче опиниться перед вибором: вкладати у військовий потенціал України або збільшувати власні оборонні бюджети до рівня, що унеможливить їхній економічний розвиток.

"Спроба поділу України жодних довгострокових завдань для Європи не вирішує. Тому що українці напевно захочуть возз’єднатися. І їм (нам) "допоможуть". І возз’єднання неминуче відбудеться, але в антиєвропейському проекті. З жорстоким погромом усіх цих пряничних будиночків", – попереджає аналітик.

Однак для посилення переговорних позицій, за словами Копитька, необхідно позбутися неконтрольованого впливу іноземних агентів, які інтегровані у владні структури, займають ключові посади, отримують зовнішнє фінансування та ведуть політичну боротьбу без жодної відповідальності перед державою.

"Будь-який розумний зовнішній гравець, який танцює іноземних агентів, чудово усвідомлює: якщо ми за намисто і дзеркальця пустили підконтрольну йому зграю туди, куди пристойні країни не пускають, завтра ми пустимо туди когось ще. Тому і ставлення буде як до території, яку можна розмінювати", – підсумовує Копитько.

На його думку, найефективнішим рішенням для Європи було б масштабне інвестування в оборону України як частини європейської безпеки, оскільки це дешевше і реалістичніше, ніж намагання стримати Росію без участі України.

Україна повинна залишатися стійкою, адже будь-яка хиткість чи ілюзії щодо швидкого миру лише гратимуть на руку Кремлю, вважає військовий аналітик. Він наголошує, що весною може з’явитися реальна можливість для замороження конфлікту – але лише якщо Україна не почне "валитися зсередини", отруєна очікуваннями примарного миру.

"Усі громадські танці до виникнення матеріальної основи – це мішура, яка має відволікати. Якщо у Кремлі буде відчуття, що ми хитаємось і готові падати, перший раунд контактів із Трампом закінчиться нічим, незважаючи на всі публічні обіймашки", – зазначає Копитько.

Саме тому, на його думку, сьогодні критично важливо зберігати цілісність України, підтримувати армію всіма силами та демонструвати стратегічне розуміння власних інтересів. Це, за його словами, стане основою для діалогу з партнерами, які мислять прагматично і готові до співпраці не лише у форматі ситуативної підтримки.

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Копитько також звертає увагу на обмеженість політичних можливостей адміністрації Дональда Трампа, навіть якщо він повернеться до влади.

"Абсолютна влада у Трампа – на 2 роки. Вже зараз у нього виснуть на руках, обгороджують суднами, всіляко гасять темп. Тому не варто бути надмірно вразливими", – застерігає він.

Він наголошує, що ставка в цій війні надзвичайно висока. Чверть території України залишається під російською окупацією, третина населення – тимчасово втрачена, а демографічний тренд рухається у небезпечному напрямку. Втрачені можливості можуть призвести до глибоких наслідків, які вразять навіть після завершення війни.

"Втрачено потенціал, який створювали кілька поколінь наших батьків-дідів ціною позамежної самовідданості та колосальних поневірянь. Це питання концентрації зусиль. І величезної праці", – наголошує аналітик.

За його словами, українці здатні на будь-що, якщо тримають фокус і не дозволяють себе втягнути в маніпуляції тих, хто нав’язує токсичні ідеї. Він закликає не панікувати та не ухилятися від боротьби, навіть якщо повернення тимчасово окупованих територій зараз здається недосяжним.

"Ну, не повернемо ми зараз Донецьк та Луганськ. Це ж правда, хоч і болісна. Але й не відмовимося!" – підсумовує Копитько.

Нагадаємо, після телефонної розмови з Путіним 12 лютого Трамп заявив, що виступає проти членства України в НАТО; вважає малоймовірним повернення держави до кордонів 2014 року та відмовився прямо відповідати, чи вважає Київ рівноцінним учасником переговорного процесу.