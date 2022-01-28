"Якщо вони нам нав'яжуть війнушку – які вибори, куди я подінусь?": Лукашенко розповів, як довго планує тримати пост президента

"Якщо вони нам нав'яжуть війнушку – які вибори, куди я подінусь?": Лукашенко розповів, як довго планує тримати пост президента

Лукашенко зазначив, що "якщо ж усе буде тихо", то він будь-якої миті зможе покинути пост.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, як довго збирається залишатися на посаді. Так, Лукашенко заявив, що залишиться очолювати державу без виборів, якщо загроза війни зростатиме.

Про це він сказав під час свого "послання до білоруського народу".

"Все залежатиме від ситуації. Якщо вони нам нав'яжуть війнушку – які вибори, куди я подінусь? Я візьму кулемет і піду попереду, якщо це буде потрібно, хоча це буде неправильно. Президенту визначено місце як головнокомандувачу. І я діятиму", — заявив Лукашенко.

Натомість, за словами самопроголошеного президента, "якщо ж усе буде тихо, добре, якщо наш народ буде спокійно жити й розвиватися", то він будь-якої миті зможе покинути пост.

"Я буду на запасній колії: покличте, скажете в чомусь допомогти – я допоможу. Ось мої підходи: щиро та чесно, публічно на всю країну, на весь світ", — наголосив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував рішення про посилення охорони кордону з Україною, куди направлений додатковий контингент білоруських Збройних сил. Так, він заявив, що на білорусько-українському кордоні нібито "неодноразово припинялися спроби незаконного провезення зброї та боєприпасів".

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