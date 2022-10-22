"Якщо життя дітей має значення, просіть вивести війська": США звернулися до країн, які не називали Росію агресором

США закликали в ООН не гратися з Росією в дипломатію, а примусити припинити війну.

Країни ООН, які від початку повномасштабної російської агресії уникали називати РФ агресором та закликали до діалогу з Кремлем, сприяють тому, що росіяни продовжують чинити жахливі злочини в Україні.

Про це заявив представник США на засіданні Ради Безпеки ООН, - пише Укрінформ.

«Я б сказав так: якщо життя жінок має значення, закликайте замовкнути російську зброю. Якщо життя дітей має значення, попросіть РФ вивести свої війська. Якщо статут ООН має значення, закликайте Росію поважати суверенітет, територіальну цілісність і політичну незалежність України»,- підкреслив представник США, звернувшись до країн, які протягом багатьох місяців від початку ескалації цього конфлікту жодного разу не згадували про Росію.

Він зауважив, що «заклики до дипломатії (цих країн – ред.) лише сприяють тому, що Росія надалі чинить зловживання».

Рада Безпеки ООН відповідає за захист глобального миру й безпеки, а тому має надалі закликати до відповідального й негайного припинення Росією її незаконної агресивної війни проти України.

Новий, восьмий пакет санкцій проти Росії, днями почали обговорювати в Євросоюзі. Представники країн-членів ЄС починають роботу над новим санкційним пакетом проти агресора.

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