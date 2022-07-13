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Якщо зруйнують інфраструктуру: уряд виділив гроші на пересувні котельні та генератори

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Якщо зруйнують інфраструктуру: уряд виділив гроші на пересувні котельні та генератори

Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Кабмін на засіданні 13 липня виділив 1,4 млрд грн на придбання запасу резервного обладнання та матеріалів. У разі руйнування інфраструктури вони допоможуть забезпечити людей теплом і водою.

Рішення Кабміну стосується закупівлі пересувних котелень, дизель-генераторів, систем очищення води, насосних станцій та багато інших речей.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Мережі після засідання уряду.

"Уряд сьогодні виділив 1,4 млрд грн на придбання запасу резервного обладнання та матеріалів, які в разі руйнування інфраструктури допоможуть забезпечити людей теплом і водою. Мова йде про закупівлю пересувних котелень, дизель-генераторів, систем очищення води, насосних станцій і про багато інших речей", – йдеться у дописі Шмигаля.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Олександр Кубраков дав оптимістичний прогноз щодо відновлення зруйнованих окупантами об'єктів.

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