Яку долю у Путіна готують Україні: у ISW проаналізували останні заяви

Зокрема, очільник російської СЗР заявив, що в України та її уряду "дуже сумна доля" і що "Росія не зупиниться на півдорозі".

Росія прагне повної капітуляції України та Заходу, а заяви офіційних осіб про готовність до мирних переговорів – вдавання зацікавленості в тому, щоб спонукати до превентивних поступок Заходу щодо суверенітету чи територіальної цілісності України.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Напередодні директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін повторив, що Кремль не зацікавлений у будь-яких врегулюваннях, окрім повного знищення та викорінення Української держави. Ця заява прозвучала, ймовірно, у постійній спробі виправдати для внутрішньої аудиторії довготривалі та дороговартнісні воєнні зусилля Росії.

Наришкін сказав кремлівському журналісту Павлу Зарубіну під час інтерв’ю 28 січня, що в України та її уряду "дуже сумна доля" і що "Росія не зупиниться на пів дорозі", ймовірно, у своїх зусиллях знищити суверенітет і територіальну цілісність України.

Схожу заяву Наришкін зробив і 27 січня під час відкриття меморіалу радянським жертвам нацистського геноциду в Ленінградській області. Очільник СЗР заявив, що "Росія не зупиниться на півдорозі" у боротьбі з нинішніми начебто послідовниками нацистської ідеології.

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"Схожість обох заяв свідчить про те, що Наришкін, можливо, використовує заздалегідь схвалену Кремлем риторику, щоб сигналізувати російським громадянам, що Кремль не готовий до переговорів з Україною чи компромісів у будь-якому врегулюванні війни, яку розпочала Росія, незважаючи на останні повідомлення Заходу про протилежне", – оцінили аналітики ISW.

Там додали, що російські чиновники постійно повторювали прихильність РФ її максималістським цілям в Україні, що є рівнозначним повній капітуляції держави та Заходу. А заяви офіційних осіб про те, що Росія є або завжди була зацікавлена в мирних переговорах з Україною, є дуже можливими спробами вдавати зацікавленість у тому, щоб спонукати до превентивних поступок Заходу щодо суверенітету чи територіальної цілісності України.

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни оцінили, що будь-яке припинення вогню у війні проти України піде на користь РФ, однак президент країни-агресорки Володимир Путін не піде на перемовини.

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