Яку країну Росія хотіла б захопити наступною - Данілов відповів

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав країну, яку, на його думку, Росія б хотіла захопити.

Наступною країною, яку б хотіла захопити Росія, є Казахстан.

Таку думку висловив секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

"На сьогоднішній день Казахстан - це наступна країна, яку буде мати велике бажання російське сучасне терористичне угрупування для захоплення. Але я не можу сказати, що зараз вони занадто активні", - сказав Данілов.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Росія може спробувати здійснити свій останній ривок на річницю повномасштабного вторгнення або ж вже у березні. Україна щодня готується до можливого наступу.

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