Яку пораду дав Стармер Зеленському після суперечки з Трампом: Financial Times розкрило подробиці

У Британії вважають, що Україні варто налагодити діалог зі США. Також там можуть закликати Європу більше допомагати нашій державі.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер порадив Володимиру Зеленському спробувати налагодити діалог з Дональдом Трампом після суперечки в Овальному кабінеті.

Про це пише Financial Times.

Видання з посиланням на соратників Кіра Стармера повідомляє, що у неділю, 2 березня, прем'єр-міністр Британії дасть зрозуміти європейським лідерам, що "ведуться лише одні переговори - і це переговори Трампа". Також британський лідер хоче закликати Європу активніше підтримувати Україну реальними діями, а не словами. Зокрема, допомогти зброєю.

Джерела видання стверджують, що після суперечки у Білому домі Кір Стармер закликав Трампа і Зеленського "завершити угоду".

"Пріоритет прем'єр-міністра - зробити все можливе, щоб захистити Україну. Це означає, що США мають бути залучені. Ви повинні налагодити ці відносини і повернутися до угоди про видобуток корисних копалин", - цитує видання соратника Стармера.

Нагадаємо, після суперечки між президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому глава України Володимир Зеленський дав інтерв'ю для американського мовника.

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