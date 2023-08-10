Яку роль відіграє вік кандидатів на президентських перегонах у США — думка виборців та аналітиків

Познайомтеся з деякими менш відомими кандидатами, які мають великі шанси на перемогу у президентських перегонах 2024 року.

Коли минулого місяця 81-річний сенатор Мітч Макконнелл раптово замерз на пресконференції, а 90-річна сенаторка Даян Файнштейн впала і була госпіталізована минулого тижня, це привернуло увагу виборців до проблеми, яка турбує їх щодо політичних кандидатів: вік.

Пропонуємо вам адаптацію матеріалу USA Today про те, яку роль відіграватиме вік на виборах 2024 року.

Лідери Демократичної та Республіканської партій, президент Джо Байден і колишній президент Дональд Трамп, є найстаршими кандидатами, які беруть участь у виборах 2024 року.

Байден, якому 80 років, неодноразово заявляв у своїх інтерв'ю, що здатен переобратися на другий термін, і навіть перетворив свій вік на головну тему своєї кампанії. Але деякі виборці занепокоєні тим, що його вік може стати перешкодою на посаді президента.

Згідно з нещодавнім опитуванням USA TODAY та Саффолкського університету, 37% виборців Демократичної партії та незалежних виборців кажуть, що вік Байдена зменшує ймовірність того, що вони проголосують за нього. Три відсотки кажуть, що це збільшує їхню ймовірність, тоді як 56% кажуть, що це не має значення.

А 77-річний Трамп лише на три роки молодший за чинного президента.

Скільки років кандидатам, які збираються брати участь у виборах 2024 року?

Поле кандидатів у президенти на виборах 2024 року стало більшим і різноманітнішим за останні місяці, а люди з різним досвідом змагаються за шанс очолити країну.

Деякі виборці шукають “свіже обличчя” в натовпі, потенційно когось молодого, без політичного досвіду. Але інші шукають старшого і більш досвідченого лідера, який знає всі тонкощі політичного ландшафту.

“Вік вже став постійною темою, фактично з часів останніх виборів”, сказав Метью Шмідт, політичний експерт з Університету Нью-Хейвена, в інтерв'ю USA TODAY.

Скільки років демократам, які збираються брати участь у виборах 2024 року?

Джо Байден: 80

Маріанна Вільямсон: 71 рік

Роберт Ф. Кеннеді-молодший: 69

Скільки років республіканцям, які збираються брати участь у виборах 2024 року?

Дональд Трамп: 77

Аса Гатчінсон: 72

Ларрі Елдер: 71

Даг Бергам: 67

Майк Пенс: 64

Кріс Крісті: 60

Тім Скотт: 57

Ніккі Хейлі: 51

Райан Бінклі: 55

Френсіс Суарес: 45

Вілл Херд: 45

Рон ДеСантіс: 44

Вівек Рамасвамі: 37

Скільки років кандидатам від інших партій, які збираються брати участь у виборах 2024 року?

Корнел Вест: 70

Яку роль відігравав вік на попередніх виборах?

Вік може впливати на енергію всіх кандидатів, сказала в інтерв’ю USA TODAY Ліндсі Червінські, президентська історикиня. Але неможливо сказати, як вік впливає на гостроту розуму, оскільки старіння — це дуже індивідуальний процес, додала вона.

“З одного боку, вік може принести мудрість і досвід, які можуть бути надзвичайно корисними, коли стикаєшся з викликами глобального масштабу, — сказала Червінські. — З іншого боку, робота є настільки вимогливою, що виборці, природно, запитують, чи відповідає кандидат поставленим завданням. Це те, на що кожен виборець повинен відповісти собі сам”.

За її словами, до останніх президентських виборів колишній президент Рональд Рейган був найстаршою людиною, яка балотувалася на посаду президента.

Джеймс Кемпбелл, професор політології в Університеті Буффало, каже, що зараз все частіше можна побачити кандидатів, яким за 70, і вони беруть участь у виборах. Наприклад, станом на травень 2019 року, напередодні виборів 2020 року, всі кандидати в президенти 2020 року, окрім одного, були старші 70 років.

Одним із чинників, що сприяють цим змінам, за словами Шмідта, є те, що тривалість життя людей збільшилася.

“Люди живуть довше і є більш працездатними в останні роки життя, тому що вони здоровіші, ніж у минулому”, — сказав Шмідт.

Дженніфер Ейлшир, дослідниця геронтології з Університету Південної Каліфорнії, сказала, що якщо людина здатна виконувати завдання, вона не бачить причин, чому вік повинен бути фактором обмеження на виборах. Вона додала, що виборці повинні звертати увагу на фізичну та когнітивну придатність кандидата.

Дослідження Ейлшир показало, що хоча багато літніх людей починають відчувати фізичний занепад у 70 років, є люди, які уникають цього занепаду. Вона також попередила, що короткочасні провали в пам'яті або концентрації уваги не обов'язково означають, що хтось переживає значний когнітивний спад.

Байден vs Трамп: “Життя починається у 80”

Якщо Байден повернеться в Білий дім, йому буде 82 роки на початку свого другого терміну в січні 2025 року. Якщо переможе Трамп, йому буде 78 — стільки ж, скільки було Байдену, коли він розпочав свій перший термін у 2021 році.

Минулого року Трамп відкинув питання про свій вік у пості на Truth Social, стверджуючи, що Байден був “одним з найстаріших 79-річних в історії, але сам по собі він не є старим чоловіком”.

“Є багато людей у віці 80 і навіть 90 років, які так само гарні і кмітливі, як і раніше”, написав Трамп. — Байден не один з них, але це мало пов'язано з його віком. Насправді життя починається у 80!”.

Білий дім, однак, відкинув критику щодо віку Байдена, заявивши, що він здоровий і придатний до виконання своїх обов'язків.

Джо Байден / Associated Press

Баррі Берден, професор політології в Університеті Вісконсин-Медісон, стверджує, що навіть якщо вік Байдена не вплинув на його здатність виконувати свою роботу, “деякі представники громадськості можуть вважати, що він недостатньо розумово розвинений або що йому не вистачає необхідної фізичної витривалості”.

Ці побоювання пов'язані з повідомленнями про те, що Байден падав, іноді плутав країни і дати та припускався інших дрібних помилок.

Також повідомлялося, що під час президентства Трамп нерозбірливо вимовляв слова, мав труднощі з ходьбою і насилу піднімав склянку з водою, що викликало занепокоєння з приводу його віку. Один із давніх прихильників Трампа, Франклін Грем, висловив занепокоєння тим, що харчові звички Трампа можуть поставити під загрозу його здоров'я, як повідомляв Axios у 2021 році.

Дональд Трамп / Associated Press

Але хоча він набрав кілька кілограмів під час перебування на посаді, його лікар неодноразово заявляв, що він здоровий. Колишній президент не оприлюднив жодної медичної документації після того, як залишив посаду.

Але якщо у виборців є занепокоєння щодо віку кандидата, вони можуть звернути увагу на це питання під час передвиборчої кампанії, що веде до виборів наступного року.

“Виборці повинні знати про потенційні проблеми, пов'язані зі старінням на такій відповідальній роботі, і найкращий спосіб для виборців добре зрозуміти стан здоров'я кандидатів — це часто спостерігати за ними”, — сказав Кемпбелл.

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