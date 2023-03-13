Янукович хотів поділити Україну: зрадник Царьов розповів, які області повинні були стати "автономією"

Зрадник Олег Царьов заявив, що втікач Віктор Янукович 2013-го року планував поділити Україну. Йшлось про відділення західних областей.

Про це він сказав у коментарі російським пропагандистам.

Царьов заявив, що у нього були документи, які розробили аналітики тодішньої "Партії регіонів". Державний зрадник Віктор Янукович планував змінити Конституцію України таким чином, як у Росії та Білорусі. Він хотів стати "вічним президентом України". Загрозу реалізації такого сценарію тодішні зрадники вбачали у західних областях України. "Регіонали" передбачали, що жителі цих регіонів не погодяться на "російський сценарії" та протестуватимуть.

"І тоді намалювався план, згідно з яким Тягнибок, який отримував гроші, зокрема, і з каси "Партії регіонів", почав би виступати за сепаратизм, за відокремлення низки західних областей в автономне утворення, яке не підтримуватиме центральну владу. Ну, а центральній владі довелося б "згнітивши серце" погодитися", - заявив Царьов.

Війна Росії проти України та плани Путіна щодо зрадника Януковича

24 лютого 2022 року російський диктатор Путін оголосив про проведення так званої "спеціальної військової операції на території України". За даними української військової розвідки, Путін планував захопити Київ, повалити законну владу та встановити маріонетковий режим.

Голова ГУР МО Кирило Буданов заявляв, що гауляйтером України Путін планував зробити втікача Януковича. А той нібито неохоче погодився на такий варіант.

На початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року, ЗМІ повідомляли, що Росія перевезла Януковича до Мінська та хотіла проголосити його "президентом України".

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