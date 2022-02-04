"Янукович і я – велика різниця": Лукашенко розповів, навіщо на тлі масових протестів в країні бігав з автоматом

"Янукович і я – велика різниця": Лукашенко розповів, навіщо на тлі масових протестів в країні бігав з автоматом

За його словами - мав показати силовикам, що "нікуди не втік".

Самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не зміг би залишити країну під час протестів, як це зробив експрезидент України Віктор Янукович.

Про це повідомляє Telegram-канал Пул першого у п'ятницю, 4 лютого.

Про свою появу з автоматом, яка сталася під час протестів, Лукашенко сказав, що не збирався тікати, як Янукович: "Янукович і я – різниця велика. У нього грошей було багато. Гроші пружать завжди. Кишені".

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"Вони підняли цей фейк, що він (Лукашенко. – Ред.) вже, як Янукович, втік, вже у Ростові. Я автомат в руки, бронежилет одягнув, навіть шолом забув надягнути. Адже я не знав, що таке станеться. Ніхто ніяк не тремтів. Я знав, як діють наші хлопці, вони виконували все, що я їм казав, але я мав їм показати, що я нікуди не втік, що я тут і мої діти теж тут, я сів у вертоліт і буквально за кілька хвилин приземлився там. Автомат був зі мною. Я діяв з того, що могло би статися", – стверджує Лукашенко.

Нагадаємо:

Польський адвокат Томаш Віліньський за підтримки правозахисних організацій подав до Міжнародного кримінального суду в Гаазі позов проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Позов пов'язаний із силовим придушенням протестів у Білорусі, тортурами і переслідуванням опозиції. Документ має обсяг 160 сторінок з правовим обґрунтуванням і 40 тисяч сторінок документів у додатку.

Геноцид та злочин проти людства: до суду Гааги надійшов позов на Лукашенка

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