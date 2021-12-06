Янукович подав свій позов проти Ради не в той суд — представник парламенту в КСУ

Янукович подав свій позов проти Ради не в той суд — представник парламенту в КСУ

Тим не менше, ОАСК зареєстрував позов колишнього президента-втікача.

Колишній президент-втікач Віктор Янукович подав свій позов проти Верховної Ради до Окружного адмінсуду Києва.

Про це розповіла представниця парламенту у Конституційному суді Ольга Совгиря у своєму Telegram.

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За її словами, Янукович звернувся не до того суду. Справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції, а не ОАСК. Тим не менше, ОАСК зареєстрував позов втікача.

"В Окружному адміністративному суді м. Києва зареєстровано позов колишнього президента України В. Януковича до Верховної Ради України (справа 640/34786/21)", — зазначила Совгиря.

Нардепка додала, що у цьому позові заявлено позовні вимоги "про визнання відсутності компетенції встановлення факту самоусунення". Це, на її думку, може свідчити про штучну зміну підсудності цього позову шляхом маніпуляцій із формулюванням позовних вимог.

Раніше повідомлялося, що Європейський суд розпочав розгляд позову Януковича проти України.

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