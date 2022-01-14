Янукович подав до ОАСК ще один позов, в якому вимагає визнати незаконність його усунення з посади президента

Янукович подав до ОАСК ще один позов, в якому вимагає визнати незаконність його усунення з посади президента

Янукович вже раніше позивався до ОАСК щодо позбавлення його посади президента.

Колишній президент України, який втік до Росії, Віктор Янукович знову подав до Окружного адміністративного суду міста Києва ще один позов проти Верховної Ради. У ньому експрезидент України вимагає визнати відсутність народних депутатів Верховної Ради повноважень позбавляти його звання президента України.

Про це повідомила представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря.

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"Янукович В.Ф. подав до ОАСК ще один позов проти Верховної Ради, у якому вимагає визнати відсутність у Верховної Ради повноважень позбавляти звання Президента України у спосіб інший, окрім імпічменту", - написала вона.

Вона зазначила, що Окружний адміністративний суд м. Києва (ОАСК) вже відкрив провадження у цій справі і призначив справу до розгляду у порядку спрощеного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання. Тобто, вона пояснює, що рішення суду за цим позовом може бути ухвалено практично у будь-який момент.

Нагадаємо, що Верховна Рада позбавила Януковича звання Президента України шляхом ухвалення Закону України від 4 лютого 2015, який наразі чинний.

Зазначимо, Янукович вже раніше позивався до ОАСК щодо позбавлення його посади президента. Розгляд справи призначили на 16 лютого 2022 року.

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