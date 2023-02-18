Янукович з Медведчуком активно спілкувалися під час розстрілів на Майдані: деталі від прокурора ОГУ

Окрім того, у ніч вбивств активістів з Медведчуком активно розмовляв телефоном і Царьов.

Експрезидент України Віктор Янукович вів активні телефонні розмови з екснардепом Віктором Медведчуком під час розстрілів активістів Майдану на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року.

Про це у ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив керівник Департаменту Офісу генпрокурора України з організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Олексій Донський.

"Що цікаво про Медведчука, то, наприклад, він 19 лютого (2014 року – ред.) знаходився у Закарпатській області у своєму домоволодінні, і напередодні подій 20 лютого вилетів до Криму. І у момент, коли відбуваються безпосередньо розстріли, він активно спілкується по мобільному телефону з Януковичем. Саме безпосередньо під час розстрілів", – зауважив прокурор.

Він додав, що правоохоронці встановили, що розмови з Януковичем вів саме Медведчук лише тому, що побачили серед телефонних з’єднань експрезидента якогось російського абонента. Це було зафіксовано безпосередньо під час розстрілів на Майдані.

"Нас зацікавило, що це за абонент. І слідчим шляхом ми потім встановили, що цим російським телефоном саме Медведчук і користується", – пояснив Донський.

Він також розповів, що під час кривавих подій на перехресті вулиць Житомирської та Володимирської у Києві у тому районі перебував екснардеп від "Партії регіонів" Олег Царьов.

Прокурор повідомив, що Царьов теж активно спілкувався з Медведчуком у ніч, коли було вбито журналіста В’ячеслава Веремія та активіста Майдану Віталія Васільцова. Зауважимо, що обоє були вбиті 19 лютого 2014 року.

Донський сказав, що Медведчук не був притягнутий до кримінальної відповідальності у справах Майдану. Прокурор пояснив, що політик на той час не займав жодну держпосаду і конкретних доказів щодо його участі у цих подіях не було.

Нагадаємо, цими днями 9 років тому під час Революції гідності почалися масові вбивства в середмісті Києва. 18 лютого був проведений штурм Майдану, підпал Будинку профспілок. Сотні людей були поранені, 28 – загинули. Як розповідав екскерівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, таким був план Януковича – використати протистояння, щоб оголосити антитерористичну операцію задля зачищення Майдану. Так і зробили.

Зауважимо, напередодні секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Росія хоче реалізувати проєкт під назвою "друга Україна", адже окупувати всю державу не вдасться. За словами Данілова, "цей план божевільний приніс туди Медведчук".

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