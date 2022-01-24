Японія готова разом США відповісти на агресію Росії: в РФ здивовані

Японія готова разом США відповісти на агресію Росії: в РФ здивовані

Лідери США та Японії висловили відданість тісній спільній роботі над стримуванням агресії Росії проти України.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда після онлайн-перемовин з президентом США Джо Байденом пообіцяв вдатися до рішучих дій у разі російського вторгнення в Україну.

Про це пише Укрінформ з посиланням на пресслужбу Білого дому.

"Лідери висловили відданість тісній спільній роботі над стримуванням агресії Росії проти України. Прем'єр-міністр Кішіда пообіцяв продовжити тісну координацію зі США, іншими союзниками та партнерами, а також міжнародною спільнотою стосовно рішучих дій у відповідь на будь-який напад", - ідеться у повідомленні.

Підсумки цієї зустрічі уже прокоментували у МЗС РФ, де висловили подив з приводу заяв японського уряду: «З подивом ознайомилися з повідомленнями про те, що на саміті Японія - США японська сторона в українському контексті намагалася погрожувати Росії якимись сильними діями, та ще й скоординованими зі США та іншими союзниками та партнерами.

Додамо, що також японська агенція Kyodo оприлюднила інформацію про спільний план дій Японії та Сполучених Штатів на випадок війни на Тайвані.

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