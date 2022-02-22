Японія "рішуче засуджує" визнання Путіним "ЛДНР" та готова доєднатися до санкцій проти Росії

Японія "рішуче засуджує" визнання Путіним "ЛДНР" та готова доєднатися до санкцій проти Росії

Японія продовжуватиме стежити за розвитком ситуації.

21 лютого Росія ратифікувала Указ президента про визнання "незалежності" "Донецької Народної Республіки" і "Луганської Народної Республіки", а також "Договір про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу", яким передбачено надання Збройним Силам РФ права на будівництво та використання військових баз тощо.

"Такі дії є порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, а також – міжнародного права. Вони є абсолютно неприйнятними, тому Японія рішуче їх засуджує", - заявив у вівторок, 22 лютого, міністра закордонних справ Японії Хаяші Йошімаса.

За його словами, Японія із серйозною занепокоєністю продовжуватиме стежити за розвитком ситуації та координуватиме жорстку відповідь, включно із санкціями, у співпраці з міжнародною спільнотою, зокрема з країнами G7.

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Тим часом, Спікер Ради Руслан Стефанчук озвучив проєкт заяви парламенту після визнання Росією "незалежності" "ЛДНР". Україна вимагає відключення Росії від SWIFT, а також відмови від "Північного потоку-2".

А президент Володимир Зеленський у вівторок, 22 лютого, проведе зустріч із головами парламентських фракцій та груп.

Зеленський звернувся до українців на тлі визнання Росією "ЛДНР"

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