Японія вирішила передати Україні ще $3 млрд від заморожених російських активів 

Уряд Японії ухвалив рішення про надання Україні 3 мільярдів доларів, забезпечених замороженими російськими активами.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

"Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Японії Шігеру Ішібою. Глава держави привітав Шігеру Ішібу з обранням на посаду голови уряду й подякував Японії за всю надану Україні гуманітарну та фінансову допомогу на загальну суму 12 млрд доларів. Окремо Президент відзначив рішення японського уряду передати Україні ще 3 млрд доларів, забезпечених замороженими російськими активами", – йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський також подякував за ухвалену парламентом Японії додаткову допомогу, кошти з якої підуть на енергетичне обладнання та будівництво укриттів.

Водночас Володимир Зеленський і Шігеру Ішіба засудили участь Північної Кореї у війні проти України. Японський прем’єр зауважив, що Токіо "надзвичайно серйозно" сприймає цю ескалацію та вважає її великим ризиком для безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні. Тому Японія готова посилити санкційний тиск на російського агресора.

Нагадаємо, напередодні Україна отримала транш розміром в 1 млрд доларів від Японії та Великої Британії. Залучені кошти спрямують на зміцнення економіки країни та фінансування пріоритетних видатків у соціальній та гуманітарній сферах.

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