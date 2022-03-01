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Японія запровадила санкції проти Путіна, його оточення, пів сотні компаній, на черзі - Білорусь

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Японія запровадила санкції проти Путіна, його оточення, пів сотні компаній, на черзі - Білорусь

Associated Press

Крім Путіна, до списку включили п'ять високопосадовців РФ.

Уряд Японії запровадив санкції проти Росії – через те, що вона пішла війною проти України.

Про це повідомило агентство Kyodo.

У список персональних санкцій, які передбачають заморожування активів, потрапили шість осіб:

  • президент РФ Володимир Путін;
  • секретар Радбезу Микола Патрушев;
  • заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв;
  • міністр закордонних справ Сергій Лавров;
  • голова Міноборони Росії Сергій Шойгу;
  • начальник Генерального штабу Валерій Герасимов.

У список санкцій також потрапили 49 компаній та держорганів Росії, зокрема "Рособоронекспорт", Ростех, ФСБ та Служба зовнішньої розвідки РФ.

Японія також заборонила експорт до Росії продукції загального призначення, постачання якої може сприяти посиленню військового потенціалу РФ.

Японія також запровадить санкції проти Білорусі через її "явну причетність" до російського вторгнення до України, зокрема проти Олександра Лукашенка та його оточення. Про це заявив прем'єр-міністр Фуміо Кісіда.

Білорусь, відома своїми тісними зв’язками з Росією та слугує точкою входу для російських військ, які вторгаються до України, також буде об’єктом експортного контролю Японії.

Персональні санкції проти Путіна, його оточення, фінансової системи, компаній також запровадили США, Євросоюз, Канада, Велика Британія, Австралія.

Дайджест новин в Україні жестовою мовою за 28.02.2022

Дайджест новин в Україні жестовою мовою за 28.02.2022

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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