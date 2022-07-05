Японія запровадила санкції проти російських і білоруських компаній та заборонила імпорт золота з РФ

Японія запровадила санкції проти російських і білоруських компаній та заборонила імпорт золота з РФ

Японія запровадила санкції проти декількох російських та білоруських компаній та офіційних осіб РФ через напад Росії на Україну.

Також Японія заборонила імпорт золота з РФ.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

До санкційного списку потрапили: віце-прем'єр РФ Дмитро Григоренко, голова Об'єднаної авіабудівної корпорації Юрій Слюсар, віолончеліст та близький друг Путіна Сергій Ролдугін із дружиною, родичі олігарха Олексія Мордашова.

Загалом у санкційний список потрапили 57 громадян Росії, інформує прес-служба Міністерства фінансів Японії.

Також Японія внесла до списку санкцій шість російських компаній: АТ "Концерн ПКО "Алмаз-Антей", Фонд стратегічної культури, а також низку інформаційних порталів, зокрема SouthFront та "Інфорос".

Окрім цього, введено заборону на експорт товарів для 65 російських компаній і 25 білоруських компаній. Серед яких: Новосибірський авіаційний завод (НАЗ) ім. Чкалова (філія компанії "Сухой"), НДІ "Градієнт", Іркутський авіаційний завод і Комсомольський-на-Амурі авіаційний завод ім. Ю. А. Гагаріна (КнООЗ).

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