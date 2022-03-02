Японія запровадить санкції проти Білорусі протягом тижня: кого торкнуться

Японія запровадить санкції проти Білорусі протягом тижня: кого торкнуться

Японія вирішила вжити санкційних заходів проти окремих осіб, включаючи Олександра Лукашенка, а також проти юридичних осіб, та здійснити заходи експортного контролю.

Японія запровадить санкції проти Білорусі через російську війну в Україні вже цього тижня.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда пише "Інтерфакс-Україна".

"Це має бути зроблено протягом цього тижня", - зазначив він.

За словами прем'єра, Японія вирішила вжити санкційних заходів проти окремих осіб, включаючи самопроголошенного президента Олександра Лукашенка, а також проти юридичних осіб, та здійснити заходи експортного контролю, з огляду на причетність Білорусі до російської військової агресії проти України.

Як повідомлялось, уряд Японії запровадив санкції проти Росії – через те, що вона пішла війною проти України. Крім Путіна, до списку включили п'ять високопосадовців РФ.