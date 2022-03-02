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Японія запровадить санкції проти Білорусі протягом тижня: кого торкнуться

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Японія запровадить санкції проти Білорусі протягом тижня: кого торкнуться

Associated Press

Японія вирішила вжити санкційних заходів проти окремих осіб, включаючи Олександра Лукашенка, а також проти юридичних осіб, та здійснити заходи експортного контролю.

Японія запровадить санкції проти Білорусі через російську війну в Україні вже цього тижня.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда пише "Інтерфакс-Україна".

"Це має бути зроблено протягом цього тижня", - зазначив він.

За словами прем'єра, Японія вирішила вжити санкційних заходів проти окремих осіб, включаючи самопроголошенного президента Олександра Лукашенка, а також проти юридичних осіб, та здійснити заходи експортного контролю, з огляду на причетність Білорусі до російської військової агресії проти України.

Як повідомлялось, уряд Японії запровадив санкції проти Росії – через те, що вона пішла війною проти України. Крім Путіна, до списку включили п'ять високопосадовців РФ.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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