Японія оголосила про відкликання практично всіх дипломатів з України - ЗМІ

Японія оголосила про відкликання практично всіх дипломатів з України - ЗМІ

Посольство Японії у Києві після евакуації більшої частини дипломатів виконуватиме лише обмежені функції.

МЗС Японії оголосило про відкликання практично всіх дипломатів з України.

Про це повідомляє NHK.

Згідно з інформацією ЗМІ, МЗС Японії відкликає всіх співробітників свого посольства в Україні, крім кількох, через напруження, що зростає.

Міністерство повідомило, що посольство Японії у Києві після евакуації більшої частини дипломатів виконуватиме лише обмежені функції.

Зовнішньополітичне відомство наполегливо закликає громадян Японії, які перебувають в Україні, негайно покинути країну.

Міністерство зазначає, що інші країни також ухвалили рішення щодо призупинення або скорочення діяльності своїх посольств в Україні.

Раніше телеканал CBS News з посиланням на обізнані джерела повідомив, що адміністрація президента США готується відкликати всіх американських службовців із Києва протягом наступних 24-48 годин.

Водночас американські журналісти вважають, що адміністрація президента США спеціально створює тривожний образ навколо України, розкриваючи секретні розвідувальні дані, щоб зірвати російські плани та стримати Кремль від агресивних дій.

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