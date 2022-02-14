Японія оголосила про відкликання практично всіх дипломатів з України - ЗМІ

Посольство Японії у Києві після евакуації більшої частини дипломатів виконуватиме лише обмежені функції.
МЗС Японії оголосило про відкликання практично всіх дипломатів з України.
Про це повідомляє NHK.
Згідно з інформацією ЗМІ, МЗС Японії відкликає всіх співробітників свого посольства в Україні, крім кількох, через напруження, що зростає.
Міністерство повідомило, що посольство Японії у Києві після евакуації більшої частини дипломатів виконуватиме лише обмежені функції.
Зовнішньополітичне відомство наполегливо закликає громадян Японії, які перебувають в Україні, негайно покинути країну.
Міністерство зазначає, що інші країни також ухвалили рішення щодо призупинення або скорочення діяльності своїх посольств в Україні.
Раніше телеканал CBS News з посиланням на обізнані джерела повідомив, що адміністрація президента США готується відкликати всіх американських службовців із Києва протягом наступних 24-48 годин.
Водночас американські журналісти вважають, що адміністрація президента США спеціально створює тривожний образ навколо України, розкриваючи секретні розвідувальні дані, щоб зірвати російські плани та стримати Кремль від агресивних дій.
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